Власти Ростовской области на 10% увеличили финансирование виноградарства и виноделия

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят на поддержку виноградарства и виноделия в 2020 году 37 млн рублей, сообщил в ходе совещания, прошедшего в среду в Новочеркасске и посвященного развитию отрасли, первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

По информации управления информационной политики правительства области, в 2019 году на закладку виноградников и уход за ними из средств регионального и федерального бюджетов направили 33,6 млн рублей. Это позволило, в частности, провести закладку молодых виноградников на площади 86 га.

"На 2020 год мы заложили 37 млн рублей на поддержку отрасли, в том числе на уборные и посадочные работы", - сказал Гончаров. Таким образом, поддержка отрасли в Ростовской области увеличилась на 10%.

Говоря о задачах, которые стоят перед отраслью в Ростовской области, Виктор Гончаров отметил, что приоритетным направлением является производство вина из автохтонных сортов, для этого в 2020 году вводится дополнительный вид поддержки, на реализацию которого в бюджете заложено более 6 млн рублей.

Как отметил Гончаров, вина, произведенные из донских автохтонных сортов винограда, сегодня успешно конкурируют на мировом рынке. Одним из наиболее перспективных сортов он назвал Красностоп Золотовский, увеличение площади посадки которого является важной задачей виноградарей региона.

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства. По информации регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, площадь виноградников по всем категориям хозяйств составляет 4 тыс. га. По итогам 2019 года валовой сбор винограда в области составил 30,5 тыс. тонн.