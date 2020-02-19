Минпромторг в течение месяца подготовит требования о российском ПО для промпродукции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ в течение месяца подготовит и представит проекты изменений в законодательство, вводящих требования о применении российского программного обеспечения при производстве промышленной продукции для госзакупок, сообщил ТАСС директор департамента цифровых технологий министерства Владимир Дождев.

"Сейчас Минпромторг разрабатывает ряд проектов правовых актов, которые планирует представить на публичное обсуждение в течение месяца", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что министерство планирует ввести требование, по которому использование российского программного обеспечения при производстве промышленной продукции станет одним из критериев присвоения такой продукции статуса российской.

По словам Дождева, которые он передал через пресс-службу, Минпромторг предлагает ввести требование о применении российского ПО при разработке и обслуживании промышленной продукции для применения мер стимулирования и продвижении при госзакупках. Он отметил, что ряд классов и типов систем отечественные разработчики могут тиражировать уже сегодня, например, системы, связанные с управлением ресурсами предприятий и нормативно-справочной информацией. В то же время, ряд наиболее сложных производственных систем нужно "продолжать подтягивать по качеству к лучшим аналогам", добавил представитель министерства.