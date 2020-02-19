ЕК приняла цифровую стратегию ЕС, включающую правовые нормы для искусственного интеллекта

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла цифровую стратегию Евросоюза, включающую принципы разработки правовых норм для развития и внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя данную стратегию.

"Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию. Она должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъем европейской экономики, и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС "будет вкладывать по €20 млрд в развитие искусственного интеллекта по меньшей мере до 2030 года". Фон дер Ляйен подчеркнула, что цель данной стратегии - "достижение ЕС мирового лидерства" в создании искусственного интеллекта.

Главный принцип развития искусственного интеллекта в ЕС будет требовать, чтобы человек сохранял полный контроль над всеми критическими решениями этих систем, отметила глава ЕК. "Мы хотим гарантировать, чтобы при развитии искусственного интеллекта в центре внимания всегда стояли потребности человека, - заявила она. - Человек всегда должен контролировать все критические решения с высокой степенью риска".