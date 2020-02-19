В Минсельхозе назвали удовлетворительным состояние озимых посевов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает общее состояние озимых зерновых культур в России как удовлетворительное, однако отмечает, что в некоторых регионах посевы изрежены выше нормы. Об этом журналистам в кулуарах XXXI съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

"Мы находимся в мониторинге с каждым субъектом индивидуально. Мы считаем, что в целом состоянии озимого поля, по отчетам регионов, по мнению Россельхозцентра, удовлетворительное. Обычно гибель происходит до 5%, это норма. В некоторых регионах есть мнение, что изреженность до 12-14%, но таких объемов площадей немного", - сказал он.

При этом чиновник выразил надежду на то, что весенние полевые работы и подкормка могут изменить эту ситуацию.

Хатуов также сообщил, что Минсельхоз оценивает системную работу всех регионов России по готовности к яровому севу. "Все подтверждают, мы видим, что все готовы и в оптимальные сроки мы должны выдержать, а это залог старта получения хорошего стабильного урожая", - сказал он.

Говоря о борьбе аграриев с вредителями, первый заместитель министра отметил, что баланс теплых температур зимой, как правило, увеличивает возможность проявления таких организмов весной. Но предварительный фитомониторинг Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по его словам, показывает относительно стабильную ситуацию. "По остальным федеральным округам мы еще под снежным покровом, поэтому об этом говорить рано. Но мы рассчитываем, что объем обработок будет стандартный", - сказал он.