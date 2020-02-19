Itron и Grid4C создадут аналитическую платформу на базе AI для "умных" счетчиков

ТАСС, 19 февраля. Разработчик инновационных технологических решений Itron заключил партнерское соглашение с компанией Grid4C, специализирующейся на аналитике энергоресурсов, с целью интеграции прогностических AI-алгоритмов и "умных" счетчиков электроэнергии в рамках единой платформы. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Интегрируя передовые алгоритмы машинного обучения в надежные и высокопроизводительные счетчики электроэнергии Itron, мы можем существенно улучшить процесс планирования и оптимизации распределенных энергоресурсов. В то же время детальная аналитика данных в режиме реального времени поможет клиентам более эффективно управлять своим энергопотреблением", - сказала генеральный директор Grid4C Ноа Рушин-Римини.

Интегрированное решение будет базироваться на аналитической платформе Itron, обеспечивающей безопасную вычислительную среду, возможность управления приложениями, а также сбора и обработки данных в режиме реального времени. Технология AI Grid Edge позволит прогнозировать сетевую нагрузку с высокой точностью, а также оптимизировать распределение энергоресурсов на уровне отдельных бытовых приборов.

Ожидается, что новое решение позволит диагностировать и предупреждать возможные неисправности в сетевых активах, тем самым повышая эффективность оперативного планирования и балансируя спрос и предложение в сети.