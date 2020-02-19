В АТОР рассказали, сколько россияне потратят на зарубежные туры в праздники

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россияне потратят на зарубежные туры с захватом праздников в феврале и марте этого года от 25 тыс. до 60 тыс. рублей на человека за неделю. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Средняя стоимость в диапазоне 10 популярных зарубежных направлений от 20-25 тыс. рублей на человека за неделю, это у нас Турция, до примерно 60-70 тыс. рублей на человека за неделю - это такие направления, как Вьетнам и Израиль", - сказала она.

Ломидзе добавила, что по части спроса на поездки в "длинные" выходные 23 февраля и 8 марта в этом году "прорыва" не произошло. "Спрос сопоставим с прошлым годом, и в контексте всей ситуации, которая развивается вокруг коронавируса и касается всех путешествующих, это было ожидаемо. Несмотря на то, что цены на эти праздники, как минимум, не выросли, а на некоторых направлениях стали ниже. И это тоже связано с эпидемией коронавируса", - сказала Ломидзе.

По ее словам, наиболее востребованным направлением для путешествий стала Россия. "Среди внутрироссийских направлений лидирует Москва, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца, Урал, Казань и Сочи", - пояснила она. Продолжительность внутрироссийских поездок составляет три-чеиыре, максимум, пять дней, уточнила исполнительный директор АТОР.

Как отметила Ломидзе, среди зарубежных направлений на эти праздники лидирует Турция. Кроме того, по ее словам, в пятерку наиболее запрашиваемых россиянами направлений вошла Италия. "Далее следуют, тоже ничего удивительного, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам и Куба, и Доминикана, которые, на мой взгляд, не стоит рассматривать в жесткой привязке к этим праздникам, - это просто те направления, которые традиционно востребованы в этом сезоне", - заключила она.

Как ранее ТАСС сообщали представители крупных туроператоров, число забронированных россиянами туров с захватом праздников в феврале и марте в этом году увеличилось в 2-3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В пресс-службе TUI, сообщили, что продано в два раза больше туров, лидер продаж - Турция. "Интурист" зафиксировал рост бронирований на грядущие праздники в 3,5 раза. Среди клиентов "Интуриста" также популярны Турция и Юго-Восточная Азия, а также короткие туры в Таллин и Ригу, горнолыжные туры в Австрию, Италию, Францию и Болгарию.