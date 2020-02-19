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Эксперт призвал строить за счет добывающих компаний дизельные ледоколы для перевозки СПГ

"Атомфлот" уже использует два дизельных ледокола на Северном морском пути

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство неатомных ледоколов за счет добывающих компаний способно решить проблему нехватки судов для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути. Такое мнение высказал в среду участник научного совета при Совете безопасности РФ, член бюро научно-технического совета Минприроды РФ Михаил Григорьев.

"Усилия Росатома направлены главным образом на обеспечение круглогодичной транспортировки СПГ по Севморпути в восточном направлении. Все ожидаемые атомные ледоколы ледового класса Icebreaker9 будут расставлены от пролива Вилькицкого, отделяющего полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля, до Берингова пролива, который разделяет Евразию и Северную Америку", - отметил Григорьев на международной конференции "Арктика-2020". "Двух оставшихся атомных ледоколов уменьшенной осадки типа "Таймыр" будет недостаточно не только для обеспечения новых проектов в Енисейском заливе к западу от полуострова Таймыр, но и для обеспечения действующих и строящихся производств в Обской губе", - пояснил он.

Строительство в России неатомных ледоколов за счет добывающих компаний и передача этих судов в управление ФГУП "Атомфлот" (дочерней компании Росатома), восполнит нехватку судов, полагает эксперт.

"В настоящее время компания уже имеет опыт эксплуатации дизельных ледоколов - собственного "Обь" и взятого в бербоут-чартер (фрахтование судна без экипажа) "Варандей", который обслуживает одноименный терминал в Печерском море между островами Колгуев и Вайгач", - сказал Григорьев.

Госкорпорация "Росатом" собирается построить пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220 с ядерной силовой установкой мощностью в 60 мегаватт на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Задачами этих судов станет обслуживание Северного морского пути и проведение экспедиций в Арктику.

На Балтийском заводе уже начаты ходовые испытания ледокола "Арктика", идет строительство ледоколов "Сибирь" и "Урал", четвертый по счету ледокол будет построен в 2024 году, пятый в конце 2026 года.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспорт, экология и вопросы освоения Арктики в целом.

Северный морской путь - кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Этот маршрут почти вдвое короче, чем путь через Суэцкий или Панамский каналы. Севморпуть насчитывает около 5,6 тыс. км и проходит по Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Берингову морям. Трасса обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири для ввоза топлива, оборудования, продовольствия, для вывоза леса, природных ископаемых. В 2018 году единым инфраструктурным оператором Севморпути стала госкорпорация "Росатом".

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