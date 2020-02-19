Титов прокомментировал поправки ЦБ в "антиотмывочное" законодательство

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Поправки Банка России в сфере законодательства о борьбе с отмыванием денег, в которых уточняются признаки сомнительных операций, не облегчат положение бизнеса, они требуют дополнительной доработки, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В нынешнем варианте поправки не сильно облегчают положение бизнеса. В положении Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П имеется более 100 признаков сомнительных операций, часть из них регулятор исключает, часть, наоборот, добавляет. Но кардинально это ничего не меняет. Список надо сужать", - сказал бизнес-омбудсмен в среду ТАСС.

По его словам, нужно ослаблять нынешнюю атмосферу "всеобщей финансовой подозрительности", чтобы можно было упрощать критерии контроля.

"А уж если говорить о том, что можно сделать с перечнем из положения прямо сейчас, то бросаются в глаза две вещи. Во-первых, у нас сейчас отлично администрируются налоги. Так что все подозрения, которые связаны с ними, надо убирать. У банков и у органов контроля достаточно технических средств, чтобы самостоятельно развеять возникающие сомнения. И второе: надо поднимать лимиты для подозрительных операций. Если речь идет о нескольких тысячах рублей, то там в любом случае неважно, что нарушено. Это и будет риск-ориентированный подход, избавляющий и банки, и их клиентов от мелочных придирок", - сказал собеседник агентства.

Титов отметил, что, предлагая изменения, ЦБ "косвенно признает правомерным установление заградительных тарифов, так называемых "антиотмывочных комиссий" на снятие денег со счета". "По оценкам, в банках такие комиссии достигают 20-30%. И тут вопрос - это позиция в защиту банковского клиента или же наоборот - против него?" - добавил бизнес-омбудсмен.

О поправках

Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в положение 375-П в сфере "антиотмывочного" законодательства, в которых уточняет признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента, сообщило ранее в среду издание РБК со ссылкой на документ и представителя ЦБ.

В частности, по данным издания, регулятор предлагает не считать сомнительными операции, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы, а также транзакции, проведение которых отличается от обычного поведения клиента.

При этом сомнительными могут быть признаны некоторые операции по исполнительному документу, регулярные операции по снятию наличных со счета физического лица, если средства поступали от юридического лица или индивидуального предпринимателя, кроме зарплаты, пенсий, алиментов и подобных перечислений. Кроме того, банки смогут блокировать дистанционные транзакции, проводимые с одного устройства или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний и физических лиц.

Также ЦБ впервые внес в перечень признаков сомнительных операций действия по продаже или приобретению виртуальных активов.