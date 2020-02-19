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Минэкономразвития прогнозирует замедление годовой инфляции в России в I половине года

Прогноз по инфляции на конец 2020 года сохранен на уровне 3%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ опустится в июне - июле 2020 года до 2,2-2,3%, следует из уточненного прогноза Минэкономразвития. Документ внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"В первой половине 2020 года продолжится замедление инфляции: в июне - июле она опустится до 2,2-2,3% в годовом выражении (по сравнению с 3% по итогам 2019 года). В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста потребительских цен", - говорится в документе.

Прогноз по инфляции в РФ на конец 2020 года сохранен на уровне 3%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России в феврале 2020 года на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении. Кроме того, министерство видит высокую вероятность снижения инфляции в I квартале 2020 года до 2,2% в годовом выражении.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ по итогам 2020 года составит 3,5-4%.

Уровень бедности

Восстановительная динамика доходов населения приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта (п.п.), или на 100 тыс. человек, следует из подготовленных Минэкономразвития предварительных итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году. 

"Восстановительная динамика в доходах населения, по оценке, приведет к снижению уровня бедности в России в 2019 году на 0,1 п.п. (из бедности, таким образом, выходят около 100 тыс. человек)", - говорится в документе.

Отмечается, что положительный эффект на уровень бедности также оказало введение социальных пособий для семей с детьми с низким уровнем дохода.

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