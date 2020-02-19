Россия выделит 18 млрд рублей на поддержку спроса на авто, спецтехнику и оборудование

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Размер субсидий на поддержку лизинга продукции российского машиностроения и производства самоходных машин в 2020 году составит 18,25 млрд рублей, следует из материалов к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенных в среду в Госдуму РФ.

"В целях реализации первоочередных мероприятий по стимулированию спроса на продукцию российского машиностроения, направленных на ускорение социально-экономического развития, а также обеспечения занятости законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку лизинга продукции российского машиностроения, производства самоходных машин в сумме 18 250,0 млн рублей", - говорится в документе.

В частности, 5 млрд рублей предлагается выделить отечественным финансовым организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физическим лицам на покупку автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годах физлицам на приобретение авто.

Еще 3,3 млрд рублей составят субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, 3 млрд рублей - на возмещение потерь лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате аванса по спецтехнике и оборудованию. Субсидии производителям сельхозтехники и оборудования запланированы в объеме 3 млрд рублей, на возмещение потерь лизинговых организаций за скидку по авансу по колесному транспорту в 2018-2020 годах - 2 млрд рублей.

Кроме того, производителям спецтехники и оборудования для предоставления скидки покупателям предлагается выделить 1 млрд рублей, еще 950 млн рублей - на возмещение части затрат на приобретение железнодорожного подвижного состава.

"Реализация указанных мероприятий в I полугодии 2020 года позволит не допустить стагнацию российского машиностроения, а также обеспечить доступные условия приобретения автомобилей российского производства как для молодых семей и граждан, приобретающих автомобиль впервые, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также позволит осуществить техническое перевооружение парка промышленных компаний и обновить парк строительно-дорожной и коммунальной техники субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке.