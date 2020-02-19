Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Свердловской ЖД в 2020 году увеличатся на треть

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году составят 38,4 млрд рублей (+35% к 2019 году), говорится на сайте магистрали.

СвЖД ведет обновление существующей инфраструктуры на участке Коротчаево - Новый Уренгой - Пангоды. В настоящее время проходят согласование основные проектные решения по 18 объектам. Инвестиции 2020 года - 1,36 млрд рублей.

Также реализуется комплексная программа развития инфраструктуры на направлении Соликамск - Пермь. В текущем году на нее будет направлено 1,5 млрд рублей.

В развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму будет инвестировано 1,06 млрд рублей.

На завершение проектов "Развитие участка Тобольск-Сургут-Коротчаево" и "Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино - Баженово" на главном ходу Транссиба запланировано 0,7 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно.

Продолжится реконструкция сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный (2,2 млрд рублей). 9,9 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линий.

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса будет направлено 643 млн рублей.