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Власти КБР в 2020 году увеличили НДФЛ для иностранцев для решения проблемы безработицы

Размер коэффициента к НДФЛ будет равен 3.0, это позволит снизить численность иностранных граждан, работающих в КБР по патентам

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) установили коэффициент 3.0 для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, работающих в республике по патентам. Это позволит снизить привлечение иностранной рабочей силы и повысит доступность рабочих мест для местного населения, сообщил в среду ТАСС министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

Кабардино-Балкария включена в состав 20 регионов страны с напряженной ситуацией на рынке труда. КБР, как и другие субъекты Кавказа, трудоизбыточна, но вместе с тем в республике наблюдается приток граждан из стран с безвизовым режимом.

"На 2020 год размер коэффициента [к НДФЛ] будет равен 3.0, это позволит снизить численность иностранных граждан, работающих в КБР по патентам. Данная мера повысит доступность для безработных жителей республики рабочих мест, на которых заняты иностранные работники с низкой квалификацией", - сказал министр.

По его словам, согласно принятому республиканскому закону "Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в КБР", принятого по инициативе министерства, в 2019 году коэффициент составил 2.0. Это в два раза по сравнению с 2018 годом увеличило ставку НДФЛ для иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность в республике по патентам.

"Данная мера позволила в 2019 году снизить на 489 единиц, или на 10% численность иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность в КБР по патентам, в сравнении с 2018 годом, а также увеличить объем налоговых отчислений в бюджет КБР, уплаченный иностранными работниками, на 69% - с 78 млн рублей в 2018 году до 132 млн рублей в 2019-м, рост составил 54 млн рублей", - пояснил Асанов.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в органах службы занятости населения КБР к концу 2019 года были официально зарегистрированы 7,4 тыс. безработных, а право на получение пособия по безработице имели 6,3 тыс. человек, 48,1 тыс. человек, или 11,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией МОТ).

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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