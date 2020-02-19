Заказ такси онлайн в Хайкоу и Санья снова действует после приостановки из-за вируса

ХАЙКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Службы заказа такси онлайн в городах Санья и Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань возобновили работу в среду после введенного ранее властями запрета на их деятельность из-за коронавируса. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

Распоряжение о приостановке работы этих служб было отдано городскими ведомствами по управлению дорожным движением 9 февраля. Данные меры властей стали частью общих усилий по борьбе с распространением вируса в провинции.

Одним из основных условий возобновления работы платформ, предоставляющих услуги по заказу такси онлайн, стало соблюдение ими установленных властями правил перевозки пассажиров в условиях вспышки коронавируса. Все водители обязаны выполнять заказы в защитной маске, а также регистрировать личные данные пассажиров перед началом поездки. В пути окна должны быть открыты для лучшей вентиляции салона, дезинфекцию которого, согласно установленным правилам, следует проводить не менее двух раз в день.

Пассажиры при этом обязаны предоставлять личную информацию, проходить процедуру регистрации и проверку температуры тела перед поездкой. Таксомоторные компании призывают клиентов использовать бесконтактные способы оплаты, чтобы минимизировать риск заражения. Водитель может отказать в выполнении заказа, если пассажир не выполняет установленные санитарные правила.