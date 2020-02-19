Российский инвестор отказывается от прав на Кишиневский аэропорт

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Андрей Гончаренко решил отказаться от концессии Кишиневского международного аэропорта, который оказался в центре громкого коррупционного скандала. Об этом информирует в среду пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

"В декабре 2019 года мне поступило предложение стать акционером концессионера Кишиневского аэропорта, которое я принял, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива. Однако в свете планов властей создать общенациональную компанию "Аэропорты Молдовы" такие намерения утратили актуальность. До момента осуществления продажи доли будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями", - цитирует бизнесмена компания.

При этом Гончаренко выразил заинтересованность принять участие в других инвестиционных проектах в Молдавии.

Единственный в Молдавии пассажирский аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет российской Avia Invest SRL, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Однако с тех пор в Avia Invest SRL несколько раз поменялись собственники. Его учредителями поначалу были российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Гончаренко купил права на аэропорт в декабре 2019 года у американского бизнесмена Натаниэля Ротшильда.

Вернуть аэропорт государству потребовали новые власти республики, которые заподозрили прежнее правительство и инвестора в нарушениях. Ранее Генеральная прокуратура Молдавии наложила арест на активы Avia Invest SRL, а президент страны Игорь Додон заявил о планах строительства еще нескольких воздушных гаваней, чтобы разрушить монополию аэропорта в Кишиневе.