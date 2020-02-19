В "Роснефти" заявили, что ведут работу с Венесуэлой по возвращению предоплат

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" продолжает работу с венесуэльской PDVSA по возвращению ранее сделанных предоплат. Об этом сообщил вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов.

"Вся деятельность компании абсолютна прозрачна и нацелена на максимизацию эффекта для акционеров. Работа состоит в возвращении ранее сделанных предоплат", - сказал он, комментируя вопрос о Венесуэле.

Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 сентября 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд. Данные по выплатам за четвертый квартал компания не раскрыла.

С 2014 года "Роснефть" выдавала PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов авансы на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (принадлежит PDVSA), которая владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США.