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В Татарстане открылся завод по разведению африканского клариевого сома

Объем инвестиций в проект составил более 12 млн рублей

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Завод по разведению африканского клариевого сома, где планируется выращивать 50 тонн рыбы в год, открылся в Рыбно-Слободском муниципальном районе Татарстана. Объем инвестиций в проект превысил 12 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

"Завод по разведению африканского клариевого сома открыли сегодня в Рыбной Слободе заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов и глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов. Предприятие рассчитано на выращивание 50 тонн рыбы в год, объем инвестиций составил 12,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания "Клариус", которая реализует проект, начала строительство завода осенью 2018 года. Сейчас на предприятии работают две мальковые и две товарные установки. В текущем году инвестор намерен купить еще две товарные установки. Также на заводе планируется установить цех по переработке до двух тонн рыбного сырья в сутки.

"Полтора года назад здесь был бывший кирпичный завод, развалины, а сейчас развивается новое производство. Отрадно, что через несколько недель, ближе к весне, инвесторы начнут строить второй этап проекта, направленный на переработку рыбы", - отметил на открытии завода глава района Ильдар Тазутдинов.

Теги
РоссияТатарстан
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