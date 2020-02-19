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Мишустин утвердил новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию

Президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также президиума этой комиссии. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Правительственная комиссия по цифровому развитию - координационный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.

Помимо Чернышенко, в президиум вошли еще 18 человек, в том числе глава Минкомсвязи Максут Шадаев, который стал зампредседателя президиума, его заместители из министерства - Олег Пак и Евгений Кисляков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар, заместители глав Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСО, Банка России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛевин, Леонид ЛеонидовичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичШадаев, Максут Игоревич
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