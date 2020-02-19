На Ставрополье мощности альтернативной энергетики к 2024 году достигнут 1,5 ГВт

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Мощности альтернативной энергетики в Ставропольском крае к 2024 году за счет реализации нескольких крупных проектов должны достигнуть 1,5 ГВт, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"До 2024 года на территории края планируется реализация проектов альтернативной энергетики общей мощностью до 1,5 ГВт", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи края сообщили ТАСС, что к 2024 году альтернативная энергетика составит около 30% в энергобалансе края.

По данным пресс-службы главы региона, на территории Грачевского района компания "Солар Системс" строит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт. На сегодняшний день введено в эксплуатацию пять очередей общей мощностью 75 МВт. В ближайшее время строительство будет завершено, станция заработает на полную мощность.

Кроме того, "Солар Системс" приступило к реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 115,6 МВт в Левокумском районе. На территории Кочубеевского района компания "ВетроОГК" начала строительство ветровой электростанции (ВЭС) суммарной мощностью 210 МВт. На сегодняшний день завершено строительство 47 из 84 фундаментов под ветроустановки.

"Всего "ВетроОГК" до 2024 года планирует построить несколько ВЭС общей мощностью 510 МВт. Компанией "Энел Россия" также отобран участок в Кочубеевском районе для реализации проекта по строительству Родниковской ВЭС мощностью 71 МВт. Компанией "Фортум" отобраны участки в Андроповском и Кочубеевском районах под строительство Дворцовской ВЭС мощностью 476,6 МВт", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что губернатор считает, что в связи с развитием в регионе "зеленой энергетики" необходимо проработать также вопросы о размещении производства необходимого для нее оборудования на территории края. Соответствующее поручение дано краевому Минпрому.