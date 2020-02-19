Экс-глава "Московского речного пароходства" стал замруководителя Росморречфлота

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экс-глава "Московского речного пароходства" Константин Анисимов назначен заместителем руководителя Росморречфлота, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

"Назначить Анисимова Константина Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта", - говорится в документе.

Анисимов возглавлял "Московское речное пароходство" с 2002 по 2019 год. В 2019 году стал проректором Российского университета транспорта (МИИТ).

Ранее кабмин разделил посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.