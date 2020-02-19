{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава "Московского речного пароходства" стал замруководителя Росморречфлота

Константин Анисимов возглавлял "Московское речное пароходство" с 2002 по 2019 год

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экс-глава "Московского речного пароходства" Константин Анисимов назначен заместителем руководителя Росморречфлота, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

"Назначить Анисимова Константина Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта", - говорится в документе.

Анисимов возглавлял "Московское речное пароходство" с 2002 по 2019 год. В 2019 году стал проректором Российского университета транспорта (МИИТ).

Ранее кабмин разделил посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Ростелеком" стал владельцем 100% акций Tele2
В "Ростелекоме" сообщили, что все необходимые для полной консолидации Tele2 действия и процедуры регистрации завершатся в начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС