США исключили из списка пошлин 47 наименований товаров из Китая

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 47 наименований товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Исключения будут действовать по 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, синтетические и хлопковые ткани, переносные электрические плиты, топливные фильтры, электронные весы, терминалы продажи лотерейных билетов, двигатели переменного тока, источники питания для кабельных электросетей, а также деревянные детские кроватки и украшения для каминов.

В документе отмечается, что американские власти "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний исключить товары из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд. При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

В ноябре прошлого года американские власти исключили около 70 наименований товаров из данного перечня.

14 февраля вступила в силу первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон не будет отменять пошлины на китайский импорт, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.