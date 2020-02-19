Трутнев предложил создать механизм поддержки бизнеса по поднятию затонувших судов в ДФО

ТАСС, 19 февраля. Необходимо разработать механизм поддержки бизнеса, который будет участвовать в поднятии и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке. Такое мнение выразил в среду вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин.

Всего в районе Сахалинской области и Курильских островов насчитывается 34 затонувших судна, а на всем Дальнем Востоке - 554. Трутнев отмечал, что проблема с подъемом затонувших судов на Дальнем Востоке назрела давно, но несмотря на данные ранее поручения, она до сих пор не решена.

"Надо подумать над таким механизмом. Хотелось бы, чтобы в подъеме и утилизации судов принимал участие бизнес. Если экономика таких проектов не сойдется, то будет помогать государство", - приводят слова Трутнева в пресс-службе полпредства.

Отмечается, что средства на их поддержку Минприроды РФ должно запросить уже в рамках бюджета 2021 года. "А за это время надо подготовить закон, проработать механизмы привлечения бизнеса и приступить к работе", - приводятся в сообщении слова полпреда.

Трутнев также поручил Минприроды РФ в течение месяца разработать законопроект, обязывающий собственника затонувшего судна осуществить или оплатить его подъем. Как отметил вице-премьер, затонувшие суда создают опасность для навигации, ухудшают экологию, увеличивая техногенную нагрузку на окружающую среду, влияют на внешний вид береговой зоны.