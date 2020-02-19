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Распространение коронавируса нового типа
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Минфин согласовал компенсацию авиакомпаниям за прекращение полетов в КНР в 1,6 млрд рублей

Однако, по словам министра транспорта Евгения Дитриха, окончательного решения о выплате пока не принято
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© Донат Сорокин/ТАСС

ТУЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин согласовал предложенный Минтрансом объем компенсаций десяти российским авиакомпаниям за приостановку полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Минфин с этой оценкой в [1,6 млрд рублей] согласился , - сказал он, отметив, что это расчет прямых убытков авиакомпаний. - В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда [правительства] эту компенсацию получить".

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Однако, по словам Дитриха, окончательного решения о выплате пока не принято.

Как ранее сообщал журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. По его словам, с Минфином в том числе обсуждался вопрос компенсаций прямых и косвенных убытков.

С целью минимизации рисков распространения коронавируса 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено: из регулярных рейсов выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний в Шереметьево. Все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F. На этой неделе "Аэрофлот" также сообщил о сокращении количества рейсов на китайском направлении из-за снижения спроса.

До закрытия авиасообщения регулярные рейсы, кроме "Аэрофлота", выполняли авиакомпании "ИрАэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines), чартерные - Nordwind, iFly, Azur air.

Компенсации за приостановку автобусного сообщения

Как добавил Дитрих, предоставление компенсации автобусным перевозчикам не обсуждалась.

Запрет на пассажирские перевозки автомобильным транспортом через границу с Китаем вступил в силу 30 января 2020 года.

Как ранее сообщали в Минтрансе, грузовое автомобильное сообщение с Китаем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, ограничивать не планируется.

Теги
РоссияКитайДитрих, Евгений ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
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