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Количество жалоб россиян по вопросам ипотеки снизилось почти на треть в 2019 году

Сокращение жалоб отмечалось после вступления в силу закона об ипотечных каникулах, пояснили в ЦБ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество жалоб россиян на кредитные организации по вопросам ипотеки снизилось на 27,4% в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"В 2019 году на динамику общего числа жалоб оказало влияние не только снижение на 16,5% количества жалоб на некредитные финансовые организации (НФО), но впервые и снижение жалоб на кредитные организации - на 0,6%. Всего на кредитные организации поступило 141,6 тыс. жалоб, что составило более половины (57,4%) от общего числа жалоб регулятору. Основной причиной некоторого снижения в этом сегменте стало сокращение почти на треть (27,4%) количества жалоб по вопросам ипотечного кредитования, которое отмечалось после вступления в силу закона об ипотечных каникулах", - сообщили в ЦБ.

Также снизилось число жалоб по поводу навязывания дополнительных услуг и неполного информирования, что повлияло на снижение этого показателя в сегменте потребительского кредитования (на 4,3%). В 2019 году на нефинансовые организации поступило 81,9 тыс. жалоб (33,2% от общего числа). В этом сегменте драйвером снижения продолжает оставаться сокращение числа жалоб в отношении субъектов страхового дела, которое упало более чем на треть (34%). Тем не менее жалобы на страховщиков традиционно составляют большинство среди жалоб на НФО, в 2019 году их поступило 41,6 тыс.

За отчетный период поступило также 2,8 тыс. жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций, что на 17,8% меньше, чем в 2018 году. Традиционно подавляющее большинство жалоб в этом сегменте (68,1%) поступило по вопросам, связанным с несогласием гражданина с переходом из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды.

С февраля 2019 года Банк России отдельно ведет подсчет жалоб относительно мисселинга (недобросовестная практика навязывания продуктов клиентам). За февраль-декабрь 2019 года получено 3,8 тыс. таких жалоб, из них 2,2 тыс. касались банков.

Рост количества жалоб на МФО и БКИ

В 2019 году ЦБ зафиксировал рост на 25%, до 28 тыс., жалоб в сегменте микрофинансовых организаций (МФО). Почти в половине случаев граждане жаловались на взыскание долгов, обращения в основном относились к деятельности коллекторов и нелегальных кредиторов.

"На динамику жалоб на МФО оказало влияние активное информирование граждан о вступивших в силу в 2019 году ограничениях предельного размера долга и ежедневной ставки по краткосрочным займам и о возврате заемщикам переплаты в случае выявления Банком России нарушений среди МФО", - отметили в ЦБ.

В большинстве случаев поступившие жалобы относятся к договорам, заключенным до вступления в силу новых ограничений и не подпадающим под их действие, отметил регулятор. Число жалоб на несоблюдение МФО ограничений и переплату составило почти 14% от общего числа жалоб на данные организации.

В отношении бюро кредитных историй (БКИ) в 2019 году в ЦБ поступило 5,3 тыс. жалоб против 655 жалоб в 2018 году. Основной прирост был отмечен в феврале, после информирования граждан о возможности бесплатно два раза в год получать сведения о своей кредитной истории.

Возврат средств гражданам

По итогам рассмотрения обращений потребителям возвращено более 93,5 млн рублей. "В стадии пересчета находятся договора еще на несколько десятков миллионов - денежные средства будут возвращены потребителям в ближайшее время, - приводит пресс-служба слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты. - Кроме того, мы обновили порядка 70 тыс. кредитных историй граждан".

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