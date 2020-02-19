{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Елена Батурина продает отель в Дублине за €85 млн

Как отмечает издание The Irish Times, прибыль от продажи Morrison будет по меньшей мере равна 165%

ДУБЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу принадлежащий ей отель Morrison в центре Дублина. Стартовая цена элитного гостиничного объекта составит от €80 млн до €85 млн. Об этом сообщило в среду деловое приложение газеты The Irish Times.

Батурина приобрела в собственность четырехзвездочную гостиницу на набережной Лиффи в 2012 году за €22 млн, напомнило издание. В период с 2012-го по 2013 год отель был реконструирован по проекту британского дизайнера Джона Роша, а стоимость работ составила около €10 млн. Таким образом, прибыль от продажи Morrison будет по меньшей мере 165%, и "самая богатая женщина России станет немного богаче", отмечается в публикации.

"Несомненно, Morrison тоже процветал в эти годы, - указывает далее The Irish Times. - За период нахождения в собственности у российского миллиардера годовой доход отеля возрос на 49% и сейчас превышает €2,75 млн". Кроме дизайнерского отеля в Дублине Батуриной принадлежат гостиницы в Австрии и России, а также объекты возобновляемой энергетики в Европе. По данным журнала Forbes, состояние Елены Батуриной составляет €1,08 млрд.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Рабочая группа попросит Мишустина отложить сроки внесения нового КоАП в Госдуму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС