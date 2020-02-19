СМИ: Елена Батурина продает отель в Дублине за €85 млн

ДУБЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу принадлежащий ей отель Morrison в центре Дублина. Стартовая цена элитного гостиничного объекта составит от €80 млн до €85 млн. Об этом сообщило в среду деловое приложение газеты The Irish Times.

Батурина приобрела в собственность четырехзвездочную гостиницу на набережной Лиффи в 2012 году за €22 млн, напомнило издание. В период с 2012-го по 2013 год отель был реконструирован по проекту британского дизайнера Джона Роша, а стоимость работ составила около €10 млн. Таким образом, прибыль от продажи Morrison будет по меньшей мере 165%, и "самая богатая женщина России станет немного богаче", отмечается в публикации.

"Несомненно, Morrison тоже процветал в эти годы, - указывает далее The Irish Times. - За период нахождения в собственности у российского миллиардера годовой доход отеля возрос на 49% и сейчас превышает €2,75 млн". Кроме дизайнерского отеля в Дублине Батуриной принадлежат гостиницы в Австрии и России, а также объекты возобновляемой энергетики в Европе. По данным журнала Forbes, состояние Елены Батуриной составляет €1,08 млрд.