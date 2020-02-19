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Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

Сейчас ожидаемый уровень бедности в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны, ранее - 11,7%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России на 2020-2023 годы, следует из обновленного макропрогноза ведомства.

Теперь ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны (ранее - 11,7%), в 2021 году - 9,8% (10,8%), в 2022 году - 8,8% (9,4%), в 2023 году - 7,7% (7,9%).

Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%.

Кроме того, из-за восстановительной динамики доходов россиян по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного пункта (п.п.), или на 100 тыс. человек, подсчитали в Минэкономразвития. Ранее ведомство ожидало, что по итогам 2019 года показатель составит 12,5%. По итогам трех кварталов 2019 года уровень бедности в РФ составил 13,1% от всего населения страны, сообщал Росстат.

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Россия
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