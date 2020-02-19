США призвали ЕС к отказу от технологий Huawei в пользу других компаний в сфере 5G

ТАСС, 19 февраля. Странам ЕС не нужно сотрудничать с китайской компанией Huawei для развития нового поколения связи 5G, так как технологии таких компаний, как Ericsson, Nokia и Samsung, ничуть не уступают технологиям их китайского конкурента. С таким утверждением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер, курирующего вопросы информационной политики и кибербезопасности.

"Хорошая новость, что Ericsson, Nokia и Samsung предоставляют технологии 5G, которые находятся на одном уровне с теми, которые сегодня есть у Huawei. Они являются мировыми лидерами в таком типе технологий", - приводит в среду слова Стрейера агентство Reuters. Он также отметил необходимость "развеять миф", что технологии Huawei являются более совершенными.

"Нет никакой возможности устранить любые риски, кроме как использовать надежных поставщиков из демократических стран", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что сотрудничество Великобритании с Huawei создаст большую угрозу национальной безопасности страны. Позже с похожим предупреждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности. На основании этого 17 мая Минторг США внес Huawei в черный список. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая с тех пор дважды продлевалась.