ФАС обсудит с бизнесом критерии рейтинга деловой репутации для доступа к госзакупкам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила к обсуждению с предпринимательским сообществом критерии рейтинга деловой репутации для развития добросовестной конкуренции на рынке госзакупок. Об этом ТАСС заявил замглавы ФАС Михаил Евраев.

"Мы хотим обсуждать это с предпринимательским сообществом, потому что это касается, в первую очередь, самих предпринимателей. Было бы здорово, чтобы они сами определили эти критерии, и возможно, кроме тех критериев, которые я назвал, появятся другие", - заявил он.

По словам Евраева, среди критериев рейтинга, предложенных ФАС для обсуждения - количество исполненных контрактов за определённый период, их стоимость, соотнесение суммы штрафов с совокупной ценой контрактов. Таким образом, чем больше штрафных санкций имеет поставщик, тем ниже будет его рейтинг.

При этом замглавы ФАС отметил, что само по себе наличие штрафных санкций не означает, что у компании будет низкий рейтинг. Все зависит именно от соотнесения их с ценой контракта.

"По строительству штрафные санкции бывают практически всегда. Но одно дело, когда они большие, показывающие плохое исполнение контракта, и другое дело, когда это небольшие штрафные санкции за локальные нарушения", - подчеркнул он.

Кроме того, необходимо обсудить вопрос целесообразности включения в критерии оценку максимальной цены контракта. По словам замглавы ФАС, "много небольших, качественно исполненных контрактов, может быть лучше, чем один большой контракт, потому что это означает, что компания много раз качественно выполняла работу". Также, конечно, должно иметь значение, была ли компания когда-то в реестре недобросовестных поставщиков, отметил Евраев.

Согласно презентации, представленной ФАС, рейтинг предлагается использовать для допуска на торги, составления объективной оценки участника на торгах, снижения размера обеспечения заявки и договора в зависимости от рейтинга. В зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов, поставщику будет присуждаться высокий, базовый или низкий рейтинг.