Рабочая группа попросит Мишустина дать еще два месяца на доработку КоАП

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа попросит главу правительства РФ отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минюста России по итогам рабочего совещания по проекту нового КоАП.

"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу - с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - сообщили в Минюсте. Эта позиция была поддержана представителями Федерального Собрания, которые также приняли участие в совещании.

В Минюсте пояснили, что законопроекты нуждаются в дальнейшем обсуждении, в том числе с общественными и экспертными организациями. "Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - отметили в Минюсте.

Участники совещания обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru, а также поступившие к ним замечания и предложения. "В рамках проведения публичных обсуждений в Минюст России поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных органов государственной власти и организаций", - рассказали в Минюсте. Кроме того, продолжают поступать замечания и предложения от граждан в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.