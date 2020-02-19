Путин провел краткую встречу с Грефом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом.

"У Путина и Грефа состоялась краткая встреча", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что мероприятие прошло без присутствия прессы.

Ранее Песков заявил журналистам, что одной из тем для обсуждения на этой встрече может стать продажа акций банка правительству России.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен правительством РФ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.