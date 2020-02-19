Глава Мосбиржи Юрий Денисов может покинуть набсовет торговой площадки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Мосбиржи Юрий Денисов может покинуть наблюдательный совет торговой площадки из-за решения биржи о разграничении полномочий менеджмента и наблюдательного органа. Также, согласно сообщению торговой площадки, на годовом собрании акционеры Московской биржи могут сменить треть из 12 членов в набсовете компании.

"Два года назад было принято принципиальное решение, что председатель правления компании не должен входить в наблюдательный совет. Такой подход позволяет лучше разграничивать функцию менеджмента и наблюдательного органа, а также оставляет еще одно место в совете для независимого директора. К моменту вступления в должность председателя правления Юрий Денисов (десять лет) входил в набсовет биржи и было решено, что он остается в нем до истечения срока полномочий, но не будет выдвигаться для избрания в новый состав совета", - пояснили в пресс-службе Мосбиржи.

Помимо Юрия Денисова, из действующего состава наблюдательного совета в список кандидатов не были включены: неисполнительный директор АО "Комплекспром" Илья Бахтурин, независимый директор Росбанка Михаил Братанов и независимый директор Федерации европейских фондовых бирж Рисс Райнер.

Согласно информации на сайте торговой площадки, новый состав набсовета биржи будет избран на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) в конце апреля 2020 года. Заседание Наблюдательного совета Московской биржи, на котором будут определены дата проведения и повестка дня ГОСА, состоится в начале марта 2020 года. До 1 марта 2020 года акционеры, владеющие не менее чем 2% акций Московской биржи, вправе выдвинуть кандидатов в новый состав Наблюдательного совета.

"Новая стратегия развития биржи требует расширения экспертизы и компетенций, в том числе и Наблюдательного совета. В связи с этим мы предлагаем акционерам существенно обновить состав Набсовета и приглашаем поделиться своим опытом профессионалов в развитии информационных технологий, финансовой инфраструктуры, маркетплейсов и цифровых продуктов. Важно, что из 12 кандидатов восемь соответствуют критериям независимости, это на одного независимого директора больше, чем в текущем составе Набсовета, и еще раз подтверждает стремление Московской биржи быть максимально прозрачной для акционеров и инвесторов", - приводится комментарий председателя набсовета Московской биржи Олега Вьюгина на сайте торговой площадки.

Кандидаты в набсовет

В список кандидатов в наблюдательный совет Московской биржи вошли: независимый консультант, независимый кандидат Рамон Адаррага, профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета, независимый директор Пол Бодар, председатель Наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор Олег Вьюгин, заместитель председателя Наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный директор Андрей Голиков, независимый директор наблюдательных советов "Алросы" и "Полюса", независимый директор Мария Гордон, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор Валерий Горегляд, основатель и президент группы компаний FIX, независимый директор Дмитрий Еремеев, зампред правления Сбербанка России, неисполнительный директор Белла Златкис, генеральный директор DRC Advisors AB, независимый директор Александр Изосимов, операционный директор компании Gett, независимый кандидат Максим Красных, заместитель президента - председателя Правления Банка ВТБ, независимый кандидат Вадим Кулик.

Акционером номинирован первый заместитель генерального директора РФПИ, неисполнительный кандидат Анатолий Браверман.

Также отмечается, что Рамон Адаррага, Максим Красных и Вадим Кулик - независимые кандидаты, впервые предлагаются к выдвижению в набсовет биржи.