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Цена золота достигла семилетнего максимума

Она поднялась выше $1600 за тройскую унцию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

В среду апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 0,4% - до $1610,5 за тройскую унцию. Таким образом, котировки повышаются пятые торги подряд. Максимально цена поднималась до $1614,4 за тройскую унцию (+0,67%) - на этой отметке стоимость золота находилась в марте 2013 года.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% - до $18,26 за унцию.

Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.

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