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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК подтвердила встречу министров ОПЕК+ 5-6 марта

Ранее Саудовская Аравия настаивала на переносе встречи на февраль, но с этим предложением не согласилась Россия

МОСКВА, 19 февраля. Секретариат ОПЕК разослал странам, участвующим в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+, официальное приглашение на проведение министерской встречи 5-6 марта 2020 года, сообщили ТАСС источники в делегациях.

"Да, мы сегодня получили приглашение на 5-6 марта", - сказали два собеседника ТАСС. Третий отметил, что в официальном графике секретариата эти числа и не менялись.

Внеочередное заседание министров изначально и планировалось на эти числа, такое решение было принято еще в декабре 2019 года. Неопределенность в планы внесла эпидемия коронавируса в Китае, которая напугала возможным падением спроса на нефть через сокращение турпотоков и авиаперевозок. На этом фоне ОПЕК в начале февраля созвал экстренное заседание техкомитета, на котором эксперты от стран участниц вынесли рекомендацию дополнительно сократить к текущей квоте еще 600 тыс. баррелей в сутки и довести квоту до 2,3 млн баррелей в сутки. К тому же Саудовская Аравия настаивала на переносе встречи на февраль. С этим предложением не согласилась Россия, крупнейший участник сделки, взяв таймаут на внутренние консультации.

Именно из-за разногласий российской и саудовской сторон дата встречи и оставалась под вопросом.

В начале этой недели глава Минэнерго РФ Александр Новак провел телефонные переговоры с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане и министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдель Азизом бен Сальманом. В обоих случаях речь шла о будущем сделки ОПЕК+. Официально итоги этих консультаций не озвучивались. Однако источник ТАСС в ОПЕК отметил, что к окончательному консенсусу они пока не привели. В то же время, переговоры с саудовским министром "имели несомненный прогресс" для дела, сказал другой собеседник агентства из Эр-Рияда.

Ожидается, что перед министерской встречей пройдет сначала заседание техкомитета ОПЕК+, на котором эксперты ещё раз оценят рынок. Затем их доклад изучит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, его работой руководят Россия и Саудовская Аравия. Наконец, уже на основании его рекомендации министры ОПЕК+ вынесут решения 5 и 6 марта.

Теги
РоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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