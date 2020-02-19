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Глава Архангельской области предложил открыть торговый дом Белоруссии в регионе

Регион тесно сотрудничает с республикой в развитии торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил открыть торговый дом Республики Беларусь в Архангельске, сообщила в среду пресс-служба областного правительства по итогам встречи главы региона с представителями профильных министерств республики.

По его словам, за последние годы поставки белорусской сельхозпродукции в область спали из-за прихода крупных торговых сетей. "Самая эффективная альтернатива - это прямой заход на наш рынок. Например, в форме торгового дома Республики Беларусь в Архангельске. Мы со своей стороны, безусловно, всем поможем. Но мы в этом случае соорганизаторы процесса, а не реализаторы", - цитирует пресс-служба Орлова.

По данными пресс-службы, кроме поставок сельхозтоваров, Архангельская область тесно сотрудничает с Республикой Беларусь в развитии торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры.

"По итогам 2019 года товарооборот в сфере промышленности, поставок автомобильной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также техники для лесотехнических целей был максимальным за последние семь лет", - уточнили в пресс-службе.

В рамках сотрудничества в 2019 году в Поморье закупили более 35 автобусов "МАЗ", а также более 45 карьерных самосвалов. В 2020 году планируется покупка 45 автобусов большого класса для работы на магистральных маршрутах Архангельской области, а также выступление Северного русского народного хора на праздновании Дня многонациональной России в Минске.

Теги
БелоруссияРоссияАрхангельская область
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