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ФАС зафиксировала дефицит масок в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесии

Это значит, что недостаток товара отмечен более чем в 50% обследованных аптечных организациях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала дефицит медицинских масок в розничной продаже в Москве и Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом говорится в материалах ведомства, составленным по данным на 17 февраля.

Согласно данным ФАС, в опубликованных материалах напротив субъектов Москва и Карачаево-Черкесия в графе "наличие масок в рознице" обозначен дефицит.

Как пояснили в ФАС, под дефицитом подразумевается недостаток товара более чем в 50% обследованных аптечных организаций. В материалах также отмечается, что рост розничных цен на одну маску по отношению к ценам на конец 2019 года в Москве составил 900%, в Карачаево-Черкесии - 100%. Маски в Кабардино-Балкарии подорожали на 233%, в Пермском крае - на 171%, в Кировской области - на 88%, в Архангельской и Свердловской областях - на 80%, в Приморском крае и Курской области - на 67%. В то же время, по данным ФАС, в некоторых регионах России цены снизились, в том числе в Сахалинской области (-65%), Тульской области (-58%), Республике Адыгея (-54%), Ульяновской области (-42%) и Республике Татарстан (-37%). При этом за прошедшую неделю цены на маски снизились в 27 субъектах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, Республике Татарстан, Калмыкии, Адыгее, а также в Ульяновской области.

В результатах мониторинга отмечается, что максимальная выявленная розничная цена за одну маску с учетом НДС по данным на 17 февраля зафиксирована в Пермском крае - 33 рубля, Республике Карелия и Архангельской области - 24 рубля, в Москве - 20 рублей и Свердловской области - 18 рублей.

7 февраля ФАС сообщала о том, что рост розничных цен на медицинские маски в основном обусловлен ростом закупочных цен. Тогда же говорилось о том, что наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 г. - январе 2020 года, зафиксирован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой нового коронавируса (2019-nCoV, которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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