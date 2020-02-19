Прожиточный минимум в Северной Осетии в IV квартале 2019 года составил 9,2 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии утвердили величину прожиточного минимума в IV квартале 2019 года, она составила 9,2 тыс. рублей. Постановление принято на заседании кабмина в среду.

В IV квартале 2019 года наблюдалось незначительное сезонное снижение цен на продукты питания, в результате стоимость потребительской корзины по сравнению с III кварталом уменьшилась на 2%.

"Согласно принятому постановлению, прожиточный минимум и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения составил 9 тыс. 231 рубль", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 9 тыс. 794 рубля, для пенсионеров - 7 тыс. 468 рублей и для детей - 9 тыс. 371 рубль.

Статистика IV квартала не влияет на параметры соцпомощи

Ранее, 29 января, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что по стране прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала 2019 год, когда он составлял 11 тыс. 185 рублей, показатели IV квартала ни на что не влияют.

"Даже если во II квартале последующего года продовольственная корзина и МРОТ оказываются меньше предыдущего, то работает золотое правило, что остается прежний уровень, законодательно это прописано. Показатели IV квартала ни на что не влияют, нас интересует II квартал 2019 года, по которому ориентирован прожиточный минимум на 2020 год", - объяснил Рязанский.

Он добавил, что статистика IV квартала не влияет ни на какие параметры оказания социальной помощи, включая социальную поддержку, пенсионное обеспечение или МРОТ. По его словам, весь набор этой поддержки формируется по показателям II квартала, где "показатели самые высокие с точки зрения инфляции, с точки зрения издержек", а также самая дорогая продовольственная корзина.

"Это [снижение прожиточного минимума в IV квартале 2019 года] стечение обстоятельств, связанное со статистикой, которая не имеет отношения ни к чему, что могло бы повлиять на финансово-социальную поддержку граждан. Эта статистика показала удешевление ряда товаров из продовольственной корзины, не более того", - подчеркнул сенатор.

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей - для трудоспособного населения, 8 788 рублей - для пенсионеров, 10 383 рублей - для детей. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 012 рублей на душу населения, снизившись с 11 185 рублей во II квартале. При этом, согласно сообщению министерства, величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года.