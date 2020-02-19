Минпромторг предложил дать возможность маркировать нереализованную обувь до 1 сентября

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минпромторг уточнил предлагаемые этапы маркировки обуви и, в частности, предложил обязать производителей маркировать нереализованный товар в срок до 1 сентября 2020 года. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов.

18 февраля стало известно, что Минпромторг предлагает продлить срок внедрения маркировки обуви с 1 марта до 1 июля 2020 года в связи с неготовностью отрасли и подготовил соответствующий проект постановления правительства.

"По итогам согласительного совещания 17 февраля 2020 года с заинтересованными ведомствами Минпромторгом России разработана новая редакция проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила маркировки обуви для комфортного перехода к обязательной маркировке, - сказал Евтухов. - В соответствии с проектом постановления предлагаются следующие этапы: ввод в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года; нереализованные до 1 июля 2020 года остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года".

Он добавил, что согласно предложению, импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля 2020 года, но приобретенные до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года. "Вместе с тем, необходимо отметить, что эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года и у отрасли было достаточно времени подготовиться к работе в системе. Мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте. Минпромторг России призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли", - заявил заместитель министра.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов, система уже полностью готова к запуску обязательной маркировки. "Многие компании выпускают обувь с цифровыми кодами и промаркировали остатки. На текущий момент тысячи компаний заказали более 1,2 млрд кодов. Динамика заказов достигает 1,5 млн кодов в минуту, вся функциональность обеспечивается в должном объеме", - отметил он.

Юсупов добавил, что в случае изменения сроков ЦРПТ готов продолжить работу в штатном режиме с соответствии с графиком, установленным правительством. "Надеемся, что легальные участники оборота будут уделять достаточно времени подготовке, не откладывая этот процесс до последнего момента, чтобы продолжить работу в комфортном режиме", - добавил он.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.