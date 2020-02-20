Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что новое правительство не допустит в 2020 году такого сильного неисполнения бюджета, как в прошлом. Как он заявил журналистам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение разобраться в причинах триллионного неисполнения бюджета за 2019 год и даже назвать виновных.

"Надеюсь, что правительство новое более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и такого неисполнения не допустит. Знаю, что настрой этого правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены более полно", - сказал Кудрин журналистам. По данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 году составило 1,12 трлн рублей.

"Я знаю, во-первых, [есть] поручение нового председателя правительства о том, чтобы разобраться в причинах неисполнения и даже назвать виновников такого неисполнения, так что это тоже, я думаю, подтолкнет. Сегодня, конечно, смена правительства несколько подтормаживает, но, думаю, что серьезно не скажется на графике исполнения этого года. Он будет близок к обычному, я думаю, все-таки лучше, чем в этом году", - добавил он.

По мнению Кудрина, правительство к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета и найдет виновных. "Я думаю, для этого потребуется еще месяц-два, и <…> решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчета правительства в Государственной думе. Вот к этому моменту, я думаю, уже и правительство разберется и в причинах, и в виновниках", - сказал председатель Счетной палаты.

Кудрин добавил, что нужно серьезно и глубоко разбираться в причинах неисполнения бюджета, Счетная палата проанализирует эти причины и даст рекомендации на будущее.

"Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах. Одна из причин - национальные проекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, и все процедуры очень забюрокрачены. Нужно анализировать, и мы теперь уже, когда будем по-настоящему анализировать исполнение бюджета после того, как правительство нам представит отчет в течение полугодия до представления завершающего заключения на отчет правительства, мы дадим более подробный анализ этих причин и, соответственно, рекомендации на будущее", - сказал Кудрин.