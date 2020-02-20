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СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан. Об этом говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2019 года, подготовленной Счетной палатой.

"На конец 2019 года 3 884,35 тыс. пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тыс. человек (на 15%) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения", - говорится в документе.

Таким образом, почти у 9 % получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах России, размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, отмечается в аналитическом материале Счетной палаты.

В 2019 году в России началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин вырастет с 55 до 60 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Кроме того, с 1 января 2019 года пенсии по старости у неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, средняя прибавка к пенсии составила 1 тыс. рублей.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. В 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составила 8846 рублей.

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Россия
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