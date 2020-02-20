Минприроды в 2019 году потратило около половины выделенных из бюджета денег

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Исполнение расходов средств федерального бюджета Минприроды России в 2019 году составило 59,8%. Это является одним из самых низких показателей среди главных распорядителей, сообщает Счетная палата РФ.
"На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 18 главным распорядителям (открытая часть), что является самым низким показателем за последние три года. При этом ниже 80% исполнены расходы по семи главным распорядителям, Минприроды России - 59,8%", - говорится в аналитических материалах Счетной палаты, имеющихся в распоряжении ТАСС.
В частности, на низком уровне были исполнены расходы по госпрограмме "Охрана окружающей среды" - менее 90%. Так, в рамках ее реализации в полном объеме не выполнено основное мероприятие "Реализация отдельных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде", бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 395 млн рублей. Кроме того, по госпрограмме "Охрана окружающей среды" не осуществлялись расходы Росводресурсами, на это направление сводной росписью с изменениями были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 169,9 млн рублей.
По данным Счетной палаты, также у Минприроды отмечен низкий уровень исполнения расходов на предоставление субсидий юридическим лицам - 64,9%.
То, что не было освоено
В аналитической записке Счетной палаты об исполнении бюджета в свою очередь сообщается, что выделенные в 2019 году для отрасли по обращению с отходами субсидии в размере 10,3 млрд рублей не были освоены Минприроды РФ в полном объеме.
"По итогам 2019 года четыре из пяти субсидий, предусмотренных публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО), на общую сумму 10,3 млрд рублей не исполнены в полном объеме", - говорится в документе.
В ведомстве уточнили, что Минприроды России не освоило в полном объеме бюджетные ассигнования на финансирование проектов по обработке и утилизации отходов на 10,1 млрд рублей. Это произошло в связи с поздним утверждением правил предоставления субсидии в виде имущественного взноса РФ в РЭО (постановление правительства РФ вышло 20 декабря 2019 года, а сводная бюджетная роспись - только 24 декабря).
"Анализ исполнения бюджетных ассигнований на осуществление имущественных взносов Российской Федерации свидетельствует о недостаточном качестве их планирования", - подытожили в палате.
Указ о создании публично-правовой компании "Российский экологический оператор" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Компания создана для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
Данные по нацпроекту "Экология"
Только один из 72 федеральных проектов в 2019 году не имел расходов, несмотря на выделенные деньги, им стал проект "Внедрение наилучших доступных технологий" национального проекта "Экология".
"По состоянию на 1 января 2020 года расходы не осуществлялись по одному из 72 федеральных проектов, по которым предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета. Так, не осуществлялись расходы по федеральному проекту "Внедрение наилучших доступных технологий" национального проекта "Экология", - говорится в документе Счетной палаты.
Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий является одной из целей национального проекта "Экология". На первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное влияние на окружающую среду, должны принять соответствующие программы модернизации.