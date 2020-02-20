Минприроды в 2019 году потратило около половины выделенных из бюджета денег

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Исполнение расходов средств федерального бюджета Минприроды России в 2019 году составило 59,8%. Это является одним из самых низких показателей среди главных распорядителей, сообщает Счетная палата РФ.

"На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 18 главным распорядителям (открытая часть), что является самым низким показателем за последние три года. При этом ниже 80% исполнены расходы по семи главным распорядителям, Минприроды России - 59,8%", - говорится в аналитических материалах Счетной палаты, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В частности, на низком уровне были исполнены расходы по госпрограмме "Охрана окружающей среды" - менее 90%. Так, в рамках ее реализации в полном объеме не выполнено основное мероприятие "Реализация отдельных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде", бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 395 млн рублей. Кроме того, по госпрограмме "Охрана окружающей среды" не осуществлялись расходы Росводресурсами, на это направление сводной росписью с изменениями были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 169,9 млн рублей.

По данным Счетной палаты, также у Минприроды отмечен низкий уровень исполнения расходов на предоставление субсидий юридическим лицам - 64,9%.

То, что не было освоено

В аналитической записке Счетной палаты об исполнении бюджета в свою очередь сообщается, что выделенные в 2019 году для отрасли по обращению с отходами субсидии в размере 10,3 млрд рублей не были освоены Минприроды РФ в полном объеме.