"Норникель" выделит более 900 млн рублей на поддержку рабочих закрываемого цеха в Никеле

ТАСС, 20 февраля. Компания "Норникель" выделит более 900 млн рублей в ближайшие три года на меры по поддержке сотрудников плавильного цеха Кольской горно-металлургической компании (подразделение "Норникеля") в городе Никель Мурманской области в связи с его закрытием, о котором было объявлено осенью 2019 года. Об этом сообщается в среду на сайте Кольской ГМК по итогам встречи генерального директора компании Евгения Борзенко с президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным.

"На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства (включая затраты на переобучение, переезд, различные выплаты социального характера) в 2020-2022 годах планируется направить более 900 млн рублей", - сказано в сообщении компании.

По словам Борзенко, "порядка 72% персонала изъявило желание продолжить работать в компании".

Как отмечает пресс-служба ГМК, Потанин поручил рассмотреть возможности увеличения пакета компенсаций для ветеранов производства. Он также подчеркнул важность оказания поддержки всем сотрудникам без исключения, в тесном взаимодействии с органами власти Мурманской области. "У нас дефицит квалифицированных рабочих кадров, поэтому надо сделать все для того, чтобы удержать людей, которые имеют хотя бы малейшее желание остаться в компании. В любом случае, даже тем, кто трудоустраивается в компанию, многим понадобится переподготовка. И в этот период их надо и социально поддержать", - приводятся его слова в сообщении.

О закрытии старейшего плавильного цеха Кольской ГМК, не отвечающего современным технологическим и экологическим требованиям, стало известно в октябре 2019 года. По данным компании, закрытие цеха в Никеле затрагивает интересы 660 человек, при этом 216 из них - сотрудники генерального подрядчика Кольской ГМК - ООО "Печенгастрой". Они будут перенаправлены на другие производственные площадки компании для выполнения возрастающего объема строительных и ремонтных работ, связанных с масштабными инвестиционными проектами "Норникеля". 58 сотрудников цеха уже трудоустроены в компании.