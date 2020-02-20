Американский эксперт назвал Россию очень привлекательной для инвесторов

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Россия благодаря экономической политике властей считается очень привлекательной для инвесторов, которые уже устали от антироссийских санкций США. Такое мнение выразил в среду руководитель отдела американского банка J.P. Morgan, занимающегося вопросами валют, сырьевых товаров и формирующихся рынков, Луис Оганес, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранной прессы.

"Участники рынка признают очень консервативной и ответственной экономическую политику России, как денежно-кредитную, так и налогово-бюджетную", - отметил эксперт. По его словам, "несмотря на все политические ограничения", вызванные санкциями, экономическая политика РФ проводится "в независимом ключе".

Такие действия российских властей, продолжил Оганес, "вызывают значительный интерес к российским активам" у мировых инвесторов. При этом, добавил он, "всегда существовал риск попасть под санкции, и он отпугивал инвесторов" от работы с Россией. "Безусловно, страх был вызван тем, что тебя могли поймать [на нарушении санкционного режима], и ты бы потерял деньги", - пояснил эксперт. Он добавил, что в отсутствие американских санкций было бы меньше рисков для инвестиций в России.

Однако, подчеркнул Оганес, "у многих инвесторов наблюдается усталость от санкций". Он рассказал, что инвесторы "боятся, что их поймают из-за нарушения санкций, но в итоге санкции не вводятся" или вводятся, но не в полной мере, и они упускают выгодное предложение. "Мы видим большой интерес к российским ценным бумагам, а со стороны России - большой интерес к участникам рынка", - подчеркнул эксперт. Он также назвал "якорем доверия" для инвесторов экономическую политику российских властей, "несмотря на неопределенность с геополитической точки зрения и с точки зрения американских санкций, которые невозможно спрогнозировать".