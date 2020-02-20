{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Американский эксперт назвал Россию очень привлекательной для инвесторов

Участники рынка уже устали от антироссийских санкций США, отметил руководитель отдела банка J.P. Morgan Луис Оганес

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Россия благодаря экономической политике властей считается очень привлекательной для инвесторов, которые уже устали от антироссийских санкций США. Такое мнение выразил в среду руководитель отдела американского банка J.P. Morgan, занимающегося вопросами валют, сырьевых товаров и формирующихся рынков, Луис Оганес, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранной прессы.

"Участники рынка признают очень консервативной и ответственной экономическую политику России, как денежно-кредитную, так и налогово-бюджетную", - отметил эксперт. По его словам, "несмотря на все политические ограничения", вызванные санкциями, экономическая политика РФ проводится "в независимом ключе".

Такие действия российских властей, продолжил Оганес, "вызывают значительный интерес к российским активам" у мировых инвесторов. При этом, добавил он, "всегда существовал риск попасть под санкции, и он отпугивал инвесторов" от работы с Россией. "Безусловно, страх был вызван тем, что тебя могли поймать [на нарушении санкционного режима], и ты бы потерял деньги", - пояснил эксперт. Он добавил, что в отсутствие американских санкций было бы меньше рисков для инвестиций в России.

Однако, подчеркнул Оганес, "у многих инвесторов наблюдается усталость от санкций". Он рассказал, что инвесторы "боятся, что их поймают из-за нарушения санкций, но в итоге санкции не вводятся" или вводятся, но не в полной мере, и они упускают выгодное предложение. "Мы видим большой интерес к российским ценным бумагам, а со стороны России - большой интерес к участникам рынка", - подчеркнул эксперт. Он также назвал "якорем доверия" для инвесторов экономическую политику российских властей, "несмотря на неопределенность с геополитической точки зрения и с точки зрения американских санкций, которые невозможно спрогнозировать".

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
Реклама на ТАСС
Трутнев обратил внимание на срыв сроков реализации проектов ТОР "Камчатка"
По его словам, плановые показатели привлечения инвестиций достаточно большие, "но уже интересуют не плановые показатели, а построенные предприятия, гостиницы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС