Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Таким образом, Бакальчук обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет $1,2 млрд.

Отмечается, что новая оценка состояния Бакальчук стала следствием изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries. По данным журнала, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Как пишет Forbes, впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн. Через год оно выросло почти вдвое, что позволило ей занять второе место после Батуриной.