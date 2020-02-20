"Ведомости": Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд руб.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сбербанк и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовили дорожную карту развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 года, согласно которой банк в течение четырех лет планирует заработать с помощью искусственного интеллекта 448 млрд руб. Об этом написала газета "Ведомости " со ссылкой на документ.

"По подсчетам Сбербанка, отраженным в дорожной карте, доход от внедрения искусственного интеллекта может составить 60 млрд руб. уже в нынешнем году. В 2021 году поступления вырастут до 72 млрд, в 2022-м - до 86 млрд, в 2023-м - до 104 млрд руб. В 2024 году технологии, связанные с искусственным интеллектом, могут принести уже 124 млрд руб., подсчитали в банке", - пишет издание.

При этом в дорожной карте указано, что на развитие искусственного интеллекта потребуется более 150 млрд руб. По предварительным данным, Сбербанк готов выделить 112 млрд руб., РФПИ также может стать источником финансирования, однако, сумму вложений представитель фонда газете не уточнил.

В дорожной карте указано, что наибольшее количество средств, 59 млрд руб., необходимо будет направить на преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию, в рамках которого должна быть создана "федеральная ИИ-платформа с готовыми ИИ-решениями, библиотеками с открытым кодом, сервисами и инфраструктура для вычисления и хранения данных". Также банк планирует выделить 34,2 млрд руб. на поддержку стартапов - разработчиков искусственного интеллекта. Еще 13,3 млрд руб. потребует поддержка научных исследований.

Уточняется, что документ пока не принят, он может быть подписан до конца мая, сообщил источник "Ведомостей".

Дополнительные доходы Сбербанка за счет использования искусственного интеллекта в 2019 году составили 700 млн долларов, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в ходе дискуссии по теме искусственного интеллекта, организованной Сбербанком на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 23 января.

В ноябре 2019 года МТС вместе со Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru Group, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создали альянс по искусственному интеллекту, который займется развитием технологий искусственного интеллекта в России.