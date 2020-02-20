Совет директоров "Газпрома" согласовал назначение нового зампредправления

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" согласовал ряд кадровых перестановок, в частности отставку зампредправления и главного бухгалтера Елены Васильевой и назначения на ее место Михаила Россеева. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Россеев избирается членом правления сроком на пять лет. Отставка Васильевой связана с ее выходом на пенсию.

Кроме того, было решено "согласовать освобождение от должности заместителя председателя правления - руководителя аппарата правления ПАО "Газпром" Середы Михаила Леонидовича".

Ранее сообщалось, что Середа переходит на должность первого заместителя гендиректора ООО "Газпром экспорт", а также на должность гендиректора создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг". Должность Середы в "Газпроме" ликвидируется.

Другие кадровые изменения

Генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова, уходящего на пенсию, назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645 "Газпрома".

На пенсию также уходит гендиректор ООО "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев. Вместо него назначен Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург".

Кроме того, начальником департамента 512, отвечающего за внешнеэкономическую деятельность "Газпрома", вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Одеров был ранее назначен заместителем гендиректора по внешнеэкономической деятельности "Газпром нефть" и заместителем гендиректора "Газпром экспорт".

Руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201.

Начальником департамента 101 (ранее - департамент 201) назначена Ирина Милютина, занимавшая должность заместителя начальника управления в департаменте 201.