ФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.

По его словам, поступления в консолидированный бюджет возросли по итогам прошлого года на 6,6% и достигли 22,7 трлн рублей

Егоров отметил, что в 2019 году ФНС обеспечила 76% доходов бюджетной системы России.

"Несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжили расти двузначными темпами: на 12,2% или на 1,87 трлн рублей", - сообщил глава ФНС.

Поступления страховых взносов в 2019 году превысили 7 трлн рублей, что почти на 622 млрд рублей больше, чем годом ранее. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 8,3%.