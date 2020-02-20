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Минск повысил тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель

Тариф установили в размере 203,8 российского рубля за тонну

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель". Об этом говорится в принятом 10 февраля постановлении МАРТ и опубликованном в четверг на национальном правовом портале Белоруссии.

В соответствии с документом, тариф на транспортировку нефти по данному маршруту установлен в размере 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС). Ранее этот тариф составлял 191,2 российского рубля за тонну.

Данное решение согласуется с вступившим в силу с 1 февраля постановлением МАРТ о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 6,6%.

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Белоруссия
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