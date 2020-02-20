Группа экспертов МВФ прибыла на Украину

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для обсуждения вопросов ускорения роста украинской экономики и обеспечения стабильности.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - цитирует в четверг агентство УНИАН сообщение представительства МВФ на Украине.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд, которая призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд, по которой Киев получил только около $1,4 млрд.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил в декабре, что решение МВФ о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года.