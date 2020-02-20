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Дело ЮКОСа

Клишас заявил, что решение суда Гааги по делу ЮКОСа противоречит российскому правопорядку

Глава комитета Совфеда отметил, что по этому вопросу есть решение Конституционного суда

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение апелляционного суда Гааги вновь обязать Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд противоречит российскому правопорядку.

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"Нам периодически СМИ да и объективно события подбрасывают те или иные факты. Такие, как решение суда по ЮКОСу очередное. Там сказано, что мы должны выплатить $50 млрд. То есть это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу", - сказал Клишас в четверг в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституции.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий. По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.

Теги
РоссияДело ЮКОСаКлишас, Андрей Александрович
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