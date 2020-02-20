В Совбезе надеются, что новая стратегия развития Арктики обеспечит лидерство РФ в регионе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новая стратегия развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года должна обеспечить научно-технологическое лидерство России в этом регионе и развитие Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ по итогам заседания секции по проблемам стратегического планирования научного совета при СБ РФ.

"Началась подготовка проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Обсуждая основные положения проекта нового документа, эксперты Совета безопасности отметили, что [эта стратегия] должна отвечать актуальным вызовам и угрозам национальной безопасности, содержать комплекс мер по ускорению экономического развития арктических регионов и повышению качества жизни их населения, в том числе коренных малочисленных народов", - говорится в сообщении. Также, как считают в научном совете при СБ РФ, новая стратегия должна предусматривать меры, направленные на рациональное использование природных ресурсов, создание эффективной системы защиты окружающей среды и адаптацию экосистем и систем жизнеобеспечения к климатическим изменениям.

"Реализация стратегии должна обеспечить научно-технологическое лидерство России в Арктике и поступательное развитие Северного морского пути как глобального конкурентоспособного транспортного коридора", - подчеркнули в аппарате Совбеза.

Там отметили, что реализация действующей стратегии развития Арктической зоны до 2020 года заложила основу устойчивого развития соответствующих территорий страны и наращивания грузоперевозок по Севморпути, а также "способствовала сохранению Арктики как территории мира". "Проект [новой] стратегии является механизмом реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, проект которых одобрен на оперативном совещании Совета безопасности РФ", - сообщили в пресс-службе.

Заседание секции научного совета провели заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков и заместитель президента РАН Владимир Иванов.