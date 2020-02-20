Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках для исполнения нацпроектов

Один из шести. Что дал экономике России первый год реализации нацпроектов

"Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.

В начале заседания Мишустин обратил внимание коллег на свежий отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за 2019 год. В документе говорится, что по итогам года Федеральный бюджет не израсходовал более 1 трлн рублей, "что недопустимо много", - заявил Мишустин. Он отметил, что в текущем году на реализацию госконтрактов в бюджете предусмотрено порядка 4,6 трлн рублей. На текущий момент из этих средств потрачено всего 10%, а по госконтрактам в рамках нацпроектов - порядка 12%. Кроме того, обратил внимание премьер, по итогам прошлого года переходящие остатки только по нацпроектам составили 149 млрд рублей, еще 362 млрд рублей - это остатки по госконтрактам вне нацпроектов.

"Наша задача - своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания, а также по реализации нацпроектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто. Одной из проблем, которая приводит к этой ситуации, наши коллеги из ведомств, регионов, бизнеса, экспертного сообщества считают закон о госзакупках. Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий, что система закупок долгая и запутанная", - заявил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство и Госдума сделали многое, чтобы упростить этот закон, однако, "многие отмечают, что сейчас соблюдение процедур закупки фактически важнее достигнутого результата, а должно быть наоборот".

Глава кабмина также отметил необходимость провести работу с профильными ведомствами и понять, что им мешает в этом законе. "Контракты на закупки и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в начале года, и до 1 января правительство приняло все нормативные акты, необходимые для открытия бюджетных расходов, а Минфин лимиты до получателей довел. Однако на практике все выглядит по-другому: контракты заключаются во второй половине года, а иногда вообще в четвертом квартале. И чему тогда удивляться, что у нас остатки неизрасходованных средств переходят на следующий год, а объекты не сдаются в срок", - посетовал премьер.

Он заявил, что ждет от Минфина доклада по данному поручению до 20 марта. Он также попросил руководителей всех ведомств мониторить исполнение кассового плана.

Сроки подготовки строительства объектов

Кроме того, премьер-министр поручил проработать вопрос сокращения сроков подготовки строительства объектов в рамках нацпроектов.

"У нас от принятого решения до выхода на стройку может пройти более двух лет. Здесь необходимо максимально быстро представить предложения по сокращению сроков при планировании, проектировании и строительстве объектов", - сказал глава кабмина.

Он попросил своего заместителя Марата Хуснуллина "заняться этим вопросом, включая подготовку соответствующих актов правительства и законопроектов, чтобы в кратчайшие сроки внести их в Госдуму, а депутаты смогли бы рассмотреть эти изменения уже в весеннюю сессию".

Мишустин также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко "обеспечить принятие актов правительства для сопровождения соответствующего пакета законопроектов при обсуждении в Госдуме".

Кроме того, Мишустин поручил Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая займется реализацией нацпроектов на местах.

Глава кабмина напомнил, что работой над нацпроектами должна активно заняться комиссия по региональному развитию, отметив, что дано поручение в кратчайшие сроки сформировать президиум этой комиссии, куда войдут все участники национальных проектов, включая губернаторов.

"Марат Шакирзянович [Хуснуллин], прошу вас возглавить эту комиссию и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по нацпроектам", - сказал Мишустин.